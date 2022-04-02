Кадыров: Новая партия добровольцев уехала на Украину

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о новых добровольцах, отправившихся защищать жителей Донбасса на Украину.

"Когда дело касается защиты интересов Родины, самые достойные представители народа оказываются в первых рядах. Поэтому мы искренне гордимся нашими добровольцами, изъявившими желание принять участие в спецоперации на Украине!" — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, в добрый путь их проводили председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов и первые лица правительства и кабинета министров.

Сам Кадыров пожелал новоиспеченным военным скорейшего решения всех поставленных задач, победы и возвращения домой.