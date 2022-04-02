Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о новых добровольцах, отправившихся защищать жителей Донбасса на Украину.
"Когда дело касается защиты интересов Родины, самые достойные представители народа оказываются в первых рядах. Поэтому мы искренне гордимся нашими добровольцами, изъявившими желание принять участие в спецоперации на Украине!" — написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, в добрый путь их проводили председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов и первые лица правительства и кабинета министров.
Сам Кадыров пожелал новоиспеченным военным скорейшего решения всех поставленных задач, победы и возвращения домой.
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Рано утром два украинских Ми-24 атаковали РФ, нанеся ракетные удары по нефтебазе в Белгороде. Как они смогли долететь и почему их не сбили, ответили военные.