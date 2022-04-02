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Автор Мирослав Марков

Кадыров: Новая партия добровольцев уехала на Украину

Силовые структуры

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о новых добровольцах, отправившихся защищать жителей Донбасса на Украину.

"Когда дело касается защиты интересов Родины, самые достойные представители народа оказываются в первых рядах. Поэтому мы искренне гордимся нашими добровольцами, изъявившими желание принять участие в спецоперации на Украине!" — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, в добрый путь их проводили председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов и первые лица правительства и кабинета министров.
Сам Кадыров пожелал новоиспеченным военным скорейшего решения всех поставленных задач, победы и возвращения домой.

Автор: Мирослав Марков, Куратор: Александр Артамонов
чечня украина рамзан кадыров
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