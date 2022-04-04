Летчик Клим: украинские пилоты удирают при виде российских самолетов

Пилоты ВВС Украины предпочитают удирать, когда в небе появляются самолёты Воздушно-космических сил России, сообщил летчик-истребитель Су-35 Клим.

Летчик-истребитель Клим рассказал изданию "Звезда", что ни ему, ни сослуживцам, ни разу не приходилось вступать в бой с украинскими самолетами, хотя уже было выполнено несколько десятков боевых вылетов. Как только украинские пилоты засекают излучение радаров истребителей ВС РФ, они буквально удирают с поля боя.

Количество украинской авиации продолжает тает на глазах, а потому самолёты всё реже поднимаются в небо.

"Когда мы приближаемся к нашей максимальной дальности пуска и эффективной, берем в захват. Срабатывает система оповещения об облучении. И противник отвернул", - рассказал пилот.

Российские лётчики редко видят авиацию ВСУ на своих радарах, сейчас их главная цель - боевые машины, которые украинские боевики пытаются спрятать в деревенских коровниках и амбарах. Также Клим отметил, что резко снизилось количество попыток обстрелять самолёты ВКС РФ с Земли. В первые дни практически каждый взлетевший российский самолет атаковали по три-четыре ракеты. Сейчас подобная активность ВСУ практически сошла на нет.