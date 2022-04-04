EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Антон Уткин

Летчик Клим: украинские пилоты удирают при виде российских самолетов

Силовые структуры

Пилоты ВВС Украины предпочитают удирать, когда в небе появляются самолёты Воздушно-космических сил России, сообщил летчик-истребитель Су-35 Клим.

Летчик Клим: украинские пилоты удирают при виде российских самолетов

Летчик-истребитель Клим рассказал изданию "Звезда", что ни ему, ни сослуживцам, ни разу не приходилось вступать в бой с украинскими самолетами, хотя уже было выполнено несколько десятков боевых вылетов. Как только украинские пилоты засекают излучение радаров истребителей ВС РФ, они буквально удирают с поля боя.

Количество украинской авиации продолжает тает на глазах, а потому самолёты всё реже поднимаются в небо.

"Когда мы приближаемся к нашей максимальной дальности пуска и эффективной, берем в захват. Срабатывает система оповещения об облучении. И противник отвернул", - рассказал пилот.

Российские лётчики редко видят авиацию ВСУ на своих радарах, сейчас их главная цель - боевые машины, которые украинские боевики пытаются спрятать в деревенских коровниках и амбарах. Также Клим отметил, что резко снизилось количество попыток обстрелять самолёты ВКС РФ с Земли. В первые дни практически каждый взлетевший российский самолет атаковали по три-четыре ракеты. Сейчас подобная активность ВСУ практически сошла на нет.

Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
Темы вкс рф
Sberbank
Новости
Макрон: Европа обязана ввести новые санкции против РФ после событий в Буче
Они работают: в Германии продукты сильно дорожают из-за санкций РФ
Кадыров: Мариуполь скоро будет полностью очищен от украинских националистов
Китайская автокомпания Chery сообщает о рекордных прибылях в России
Летчик Клим: украинские пилоты удирают при виде российских самолетов
В Киеве заявили об открытии гумкоридоров из Мариуполя и Луганской области
Басурин: ВСУ могут повторить провокации по примеру Бучи в других посёлках
Елена Малышева обвинила во лжи пишущие о ней СМИ
Российское правительство готовится к репатриации специалистов на родину
Рогозин: НАТО не должен забывать о том, что Россия наблюдает за ним из космоса
Популярное
Общество
Сытый вид Зеленского неприятно удивил англичан

Издание Daily Mail опубликовало интервью с Владимиром Зеленским. Но британских читателей заинтересовали не слова украинского лидера, а его внешний вид.

Сытый вид Зеленского неприятно удивил англичан
В дуэли Кадыров&Песков Путин не секундант. Надо что-то с этим делать
Политика. Новости и аналитика
В дуэли Кадыров&Песков Путин не секундант. Надо что-то с этим делать
Мир. Новости мира
В ЛНР высказались по поводу скандального фейкового видео из города Буча
Мир. Новости мира
Немцы с негодованием восприняли слова посла Украины Мельника президенту ФРГ
Любовь Степушова В дуэли Кадыров&Песков Путин не секундант. Надо что-то с этим делать Любовь Степушова Игорь Буккер Россия и НАТО: неравный брак, который так и не состоялся Игорь Буккер Ирина Шлионская Убийство Джона Леннона — дело рук ЦРУ? Ирина Шлионская
Экономика и бизнес
Россия привязывает рубль к золоту и меняет правила игры
Экономика и бизнес
Песков рассказал, отключат ли газ Западу, если он не будет платить в рублях
Минобороны: видео в Буче сделаны на четвёртый день после ухода ВС России
Силовые структуры
Минобороны: видео в Буче сделаны на четвёртый день после ухода ВС России
Последние материалы
Глава британского ЦБ: наши доходы испытывают исторический шок
Рогозин: НАТО не должен забывать о том, что Россия наблюдает за ним из космоса
Продюсер Ашуров: Галкин может добиться успеха в Израиле
Поддержка партии Орбана превысила все прогнозы экспертов
Российские заводы Volkswagen возобновят работу уже в июне
Кумир российских подростков Макс Барских записался в ВСУ
Военный эксперт Дандыкин: у Британии и Германии свои интересы на Украине
Bild: Германия вышлет "значительное количество" российских дипломатов
Политический аналитик: НАТО жив из-за ошибки Ельцина
Минобороны РФ заявило об уничтожении ракетами складов ГСМ ВСУ в трёх городах
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников