КП: Мирных жителей Бучи расстреливали нацисты «Боцмана»

Военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц сообщает о том, что мирных жителей в пригороде Киева Буче расстреливал нацист по прозвищу Боцман.

Коц восстанавливает хронологию событий, приходя к выводу, что на момент зачистки украинскими военными точек дислокации, на которых были российские подразделения, войска уже ушли — и украинцы стреляли, фактически, по своим, не понимая этого.

Более того, Коц приводит аргументы в пользу того, что тела на пустые улицы фактически подложили для красивой съёмки. Он отмечает, что у множества жертв белые повязки на одежде — они делали это самостоятельно, чтобы обозначить свою позицию — мирных жителей. И российские военные, в ответ на это, по ним не стреляли.

Но кто же тогда их убил, этих людей с белыми ленточками на рукавах? Коц отвечает на этот вопрос: боевики Боцмана. К тому же, горожане не знали о предстоящей зачистке, поэтому не снимали белых повязок — сидя по подвалам и не высовываясь. Но как только все стихло, люди вышли наверх и встретили пули собственных же военных, присягнувших их защищать.

Коц считает, что произошедшее — провокация, чтобы Запад поддержал Украину и назвал жертв в Буче убитыми во время геноцида.