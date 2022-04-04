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Автор Мирослав Марков

КП: Мирных жителей Бучи расстреливали нацисты «Боцмана»

Силовые структуры

Военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц сообщает о том, что мирных жителей в пригороде Киева Буче расстреливал нацист по прозвищу Боцман.

КП: Мирных жителей Бучи расстреливали нацисты «Боцмана»

Коц восстанавливает хронологию событий, приходя к выводу, что на момент зачистки украинскими военными точек дислокации, на которых были российские подразделения, войска уже ушли — и украинцы стреляли, фактически, по своим, не понимая этого.

Более того, Коц приводит аргументы в пользу того, что тела на пустые улицы фактически подложили для красивой съёмки. Он отмечает, что у множества жертв белые повязки на одежде — они делали это самостоятельно, чтобы обозначить свою позицию — мирных жителей. И российские военные, в ответ на это, по ним не стреляли.

Но кто же тогда их убил, этих людей с белыми ленточками на рукавах? Коц отвечает на этот вопрос: боевики Боцмана. К тому же, горожане не знали о предстоящей зачистке, поэтому не снимали белых повязок — сидя по подвалам и не высовываясь. Но как только все стихло, люди вышли наверх и встретили пули собственных же военных, присягнувших их защищать.

Коц считает, что произошедшее — провокация, чтобы Запад поддержал Украину и назвал жертв в Буче убитыми во время геноцида.

Автор: Мирослав Марков, Куратор: Александр Артамонов
Темы армия россия украина
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