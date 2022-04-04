Спецназ России уничтожил цех боеприпасов в Киеве и группу бандеровцев

Российский спецназ уничтожил цех по производству боеприпасов в Киевской области, а также ликвидировал группу украинских националистов в ходе разведки. Военные преследовали диверсантов Украины.

Как говорится в сообщении на сайте Росгвардии, бойцы узнали информацию от жителей села, где могут скрываться националисты. Как выяснилось — в одном из пустующих домов. Там же военнослужащие организовали засаду, установили управляемую взрывчатку, а после — ликвидировали группу противника.

То же случилось со складом боеприпасов — им занялись саперы Росгвардии. В здании цеха находилось некоторое оборудование, которым пользовались бандеровцы.