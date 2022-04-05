Вашингтон занял "прокурорскую позу" на фоне ситуации вокруг инцидента в украинском городе Буче, не имея никаких доказательств, заявил посол России в США Анатолий Антонов. По его словам, это не более чем провокация в российскую сторону.
Как подчеркнул Антонов, ни одно из громких заявлений США не имеет под собой доказательную базу.
"Очередные голословные обвинения — часть скоординированных усилий стран Запада по демонизации российских Вооружённых сил. Провокация в Буче — верх лжи и цинизма. В Вашингтоне, не имея никаких доказательств, сразу же заняли прокурорскую позу и стали назначать виновных. На местах дела обстоят с точностью до наоборот", — цитирует представителя дипмиссии посольство РФ в США в своём Telegram-канале.
По словам Антонова, российская сторона продолжает поставлять гуманитарную помощь людям, которые пострадали от украинских действий.
"Российская сторона гарантирует безопасность гуманитарных коридоров для эвакуации украинцев и иностранных граждан", — резюмировал Антонов.
Банк России до 30 июня будет закупать золото по фиксированной цене 5 тыс. рублей ($59) за 1 г. Это даст шанс стране вернуться к золотому стандарту.