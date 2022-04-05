В Крыму предложили отправлять военнопленных с Украины на "полезные работы"

Крымский политический эксперт Руслан Бальбек заявил, что украинские военнопленные "слишком вольготно" себя чувствуют и их стоило бы отправлять на "полезные" для государства работы.

К примеру, политолог считает, что украинцев можно задействовать в очистке и восстановлении Северо-Крымского канала.

"Украинские пленные, находящиеся в России, слишком вольготно себя чувствуют. Находятся в условиях лучше, чем большинство граждан сегодняшней Украины. Так что не помешало бы этим крепким парням заняться полезной для нашего государства работой", — пояснил Бальбек в беседе с РИА Новости.

Политолог подчеркнул, что сейчас военнопленные "сидят и ждут", когда Киев их обменяет. Однако по возвращении на Украину, нет гарантий, что они не возьмутся снова за оружие и не пойдут "издеваться над теми россиянами, которые попали в плен".