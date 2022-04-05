Bloomberg: США планируют поставить Украине дроны-камикадзе Switchblade

Минобороны США планирует закупить, а затем передать Украине несколько усовершенствованных дронов-камикадзе Switchblade. Об этом пишет Bloomberg.

По данным издания, Пентагон хочет поставить Киеву 10 беспилотников, способных уничтожать танки и артиллерию.

В статье сказано, что речь идёт о дронах Switchblade-600, вес которых составляет почти 23 килограмма. Они способны зависать в воздухе в течение 40 минут и преодолевать расстояние в 39 километров.

"Новое оружие Switchblade-600 является частью смертоносной военной помощи на сумму 300 миллионов долларов", — сообщает Bloomberg.

В материале также подчёркивается, что дроны-камикадзы наносят удар с помощью противотанкового снаряда. Беспилотником можно управлять благодаря системе с сенсорным экраном.

Специалисты Министерства обороны США собираются закупить оборудование непосредственно у промышленников, чтобы не изымать его из своих запасов.