Минобороны США планирует закупить, а затем передать Украине несколько усовершенствованных дронов-камикадзе Switchblade. Об этом пишет Bloomberg.
По данным издания, Пентагон хочет поставить Киеву 10 беспилотников, способных уничтожать танки и артиллерию.
В статье сказано, что речь идёт о дронах Switchblade-600, вес которых составляет почти 23 килограмма. Они способны зависать в воздухе в течение 40 минут и преодолевать расстояние в 39 километров.
"Новое оружие Switchblade-600 является частью смертоносной военной помощи на сумму 300 миллионов долларов", — сообщает Bloomberg.
В материале также подчёркивается, что дроны-камикадзы наносят удар с помощью противотанкового снаряда. Беспилотником можно управлять благодаря системе с сенсорным экраном.
Специалисты Министерства обороны США собираются закупить оборудование непосредственно у промышленников, чтобы не изымать его из своих запасов.
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