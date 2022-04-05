Украинский солдат: только нацбаты издеваются над попавшими в плен россиянами

По словам украинского военнослужащего Александра Борща, оказавшихся в плену российских военнослужащих пытают только представители националистических батальонов, в то время как солдаты ВСУ такого себе не позволяют.

Таким образом солдат украинской армии прокомментировал видео с издевательствами над российскими пленными военными, на котором беззащитным людям стреляли по ногам.

"Да, видео видел, но к солдатам ВСУ это не относится, они так не поступают. Поступают так национальные батальоны вроде "Азова"*. Они совершают, получается, военное преступление", — сказал служащий ВСУ в беседе с РИА Новости.

Согласно рассказу Александра Борща, ему пришлось принять бой с российскими войсками под Харьковом, в результате чего он получил несколько ранений и пролежал без сознания в лесополосе. На другой день его нашли российские военные, оказали ему первую помощь и транспортировали в госпиталь в Россию, где ему была оказана профессиональная медицинская помощь. Сейчас украинец чувствует себя намного лучше и идёт на поправку.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. В Минобороны РФ неоднократно подчёркивали, что удары российскими войсками наносятся только по объектам украинской военной инфраструктуры, гражданские же объекты стараются максимально сохранить.

* запрещённый в России националистический батальон