Кадыров: Мариуполь скоро будет полностью очищен от украинских националистов

Вооружённые силы РФ скоро полностью освободят Мариуполь от украинских националистов, заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

По его словам, большая часть города уже находится под контролем российской армии. Политик также опубликовал в своём Telegram-канале кадры боёв в Мариуполе. При этом он уточнил, что мирные жители непрерывно получают гуманитарную помощь из РФ.

"Уверен, в скором времени город будет полностью очищен от скверного националистического явления", — написал Кадыров.

31 марта глава Чечни сообщал, что Мариуполь освобождён на 90-95%. Как отмечал политик, группа националистов разместилась на заводе "Азовсталь". Ранее он показал видео с моментом штурма металлургического комбината чеченским спецназом. На ролике можно увидеть процесс выявления огневых позиций противника с помощью квадрокоптера, а также момент обнаружения и ликвидации снайпера.