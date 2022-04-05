Минобороны РФ: спецслужбы Украины сняли фейк о гибели мирных жителей под Киевом

Украинские спецслужбы провели в одном из населённых пунктов под Киевом съёмку фейка о гибели мирных жителей якобы из-за действий ВС РФ, заявили в российском министерстве обороны.

По информации военного ведомства, съёмку в населённом пункте Мощун в 23 километрах от Киева организовал 72-й украинский главный центр психологических операций.

"Была проведена очередная постановочная съемка якобы погибших от насильственных действий российских вооруженных сил мирных жителей для последующего распространения через западные СМИ", — сообщает Telegram-канал Минобороны.

В министерстве отметили, что украинские спецслужбы занимаются организацией подобных съёмок также в Сумах, Конотопе и некоторых других городах.