Националисты уничтожают суда в порту Мариуполя, заявили в ДНР

Украинские националисты атакуют иностранные суда в Мариуполе, их план состоит в том, чтобы вновь обвинить Россию, заявила Народная милиция ДНР.

Стало известно о возгорании и сильном задымлении на турецком судне "Азбург", на борту которого находятся двенадцать граждан Украины. Ведомство проинформировало об этом в своём Telegram-канале.

"Украинские националисты удерживающие мариупольский порт, понимая близость своего поражения, осуществляют целенаправленное уничтожение инфраструктуры, а также находящихся в нём иностранных судов", — сообщается в публикации.

Ведомство не исключает вероятность того, что националисты атаковали суда, только чтобы обвинить в этом ударе российскую армию.

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Киев полностью срежиссировал провокацию об "авиаударе" по больнице № 3 в Мариуполе. Глава МИД РФ Сергей Лавров также отметил, что иностранные средства массовой информации манипулируют общественным мнением, обвиняя армию России в атаке на больницу.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.