Украинские националисты атакуют иностранные суда в Мариуполе, их план состоит в том, чтобы вновь обвинить Россию, заявила Народная милиция ДНР.
Стало известно о возгорании и сильном задымлении на турецком судне "Азбург", на борту которого находятся двенадцать граждан Украины. Ведомство проинформировало об этом в своём Telegram-канале.
"Украинские националисты удерживающие мариупольский порт, понимая близость своего поражения, осуществляют целенаправленное уничтожение инфраструктуры, а также находящихся в нём иностранных судов", — сообщается в публикации.
Ведомство не исключает вероятность того, что националисты атаковали суда, только чтобы обвинить в этом ударе российскую армию.
Ранее официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Киев полностью срежиссировал провокацию об "авиаударе" по больнице № 3 в Мариуполе. Глава МИД РФ Сергей Лавров также отметил, что иностранные средства массовой информации манипулируют общественным мнением, обвиняя армию России в атаке на больницу.
По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.
Банк России до 30 июня будет закупать золото по фиксированной цене 5 тыс. рублей ($59) за 1 г. Это даст шанс стране вернуться к золотому стандарту.