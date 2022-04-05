По словам министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, бундесвер едва ли располагает вооружением, которое можно было бы направить Киеву. Поставка же старых систем чревата сложной логистикой, необходимостью ремонта и обучением. Об этом Бербок заявила во время брифинга, прошедшем в Берлине.
"Мы рассматриваем системы, которые мы до сих пор не поставляли. Однако у самого бундесвера едва ли остались какие-то (из этих систем) на складах. И важно то, что… мы должны обращать внимание на то, что если мы говорим о старых системах, то с этим связаны многие вопросы логистики, обучения и запасных деталей, которых, возможно, больше нет", — отметила Бербок.
Министр добавила, что более старые и большие системы вооружений, которые теоретически можно было бы отправить Киеву, требуют более сложного ремонта, логистики и обучения.
При этом Бербок дипломатично отметила, что Берлин не отказывает в военной помощи Украине, но такой вопрос должен быть решён коллективно партнёрами по ЕС, НАТО и G7.
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