Бербок: у Германии больше нет оружия для поставок Киеву

По словам министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, бундесвер едва ли располагает вооружением, которое можно было бы направить Киеву. Поставка же старых систем чревата сложной логистикой, необходимостью ремонта и обучением. Об этом Бербок заявила во время брифинга, прошедшем в Берлине.

"Мы рассматриваем системы, которые мы до сих пор не поставляли. Однако у самого бундесвера едва ли остались какие-то (из этих систем) на складах. И важно то, что… мы должны обращать внимание на то, что если мы говорим о старых системах, то с этим связаны многие вопросы логистики, обучения и запасных деталей, которых, возможно, больше нет", — отметила Бербок.

Министр добавила, что более старые и большие системы вооружений, которые теоретически можно было бы отправить Киеву, требуют более сложного ремонта, логистики и обучения.

При этом Бербок дипломатично отметила, что Берлин не отказывает в военной помощи Украине, но такой вопрос должен быть решён коллективно партнёрами по ЕС, НАТО и G7.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. В Минобороны РФ неоднократно подчёркивали, что удары российскими войсками наносятся только по объектам украинской военной инфраструктуры, гражданские же объекты стараются максимально сохранить.