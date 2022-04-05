EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Светлана Нерадовская

Бербок: у Германии больше нет оружия для поставок Киеву

Силовые структуры

По словам министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, бундесвер едва ли располагает вооружением, которое можно было бы направить Киеву. Поставка же старых систем чревата сложной логистикой, необходимостью ремонта и обучением. Об этом Бербок заявила во время брифинга, прошедшем в Берлине.

Бербок: у Германии больше нет оружия для поставок Киеву

"Мы рассматриваем системы, которые мы до сих пор не поставляли. Однако у самого бундесвера едва ли остались какие-то (из этих систем) на складах. И важно то, что… мы должны обращать внимание на то, что если мы говорим о старых системах, то с этим связаны многие вопросы логистики, обучения и запасных деталей, которых, возможно, больше нет", — отметила Бербок.

Министр добавила, что более старые и большие системы вооружений, которые теоретически можно было бы отправить Киеву, требуют более сложного ремонта, логистики и обучения.

При этом Бербок дипломатично отметила, что Берлин не отказывает в военной помощи Украине, но такой вопрос должен быть решён коллективно партнёрами по ЕС, НАТО и G7.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. В Минобороны РФ неоднократно подчёркивали, что удары российскими войсками наносятся только по объектам украинской военной инфраструктуры, гражданские же объекты стараются максимально сохранить.

Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Александр Артамонов
Темы украина германия анналена бербок
Sberbank
Новости
Британцы в ярости из-за огромных счетов за электроэнергию
Расходы на топливо взлетели вдвое: Германия взвыла от антироссийских санкций
Эксперт: "инфоцыгане" не выкладывают демоверсии курсов и обманывают аудиторию
ВСУ направляют фосфорные боеприпасы на дома, рассказал военнослужащий ЛНР
Во Франции заявили о совместной с ФРГ подготовке новых санкций против РФ
Бербок: у Германии больше нет оружия для поставок Киеву
Диетолог: острые специи могут уберечь от инфаркта и инсульта
86 российских военных вернулись домой: Москалькова подтвердила обмен пленными
Столтенберг оставил за властями Украины решение об условиях мира с РФ
Белковский объяснил, почему невозможна встреча Путина и Зеленского
Популярное
Силовые структуры
"КП": мирных жителей Бучи расстреливали нацисты "Боцмана"

"Комсомольская правда" рассказывает подробности того, что произошло в Буче, и заявляет, что мирных жителей расстреливали украинские нацисты.

"КП": мирных жителей Бучи расстреливали нацисты "Боцмана"
Россия привязывает рубль к золоту и меняет правила игры
Экономика и бизнес
Россия привязывает рубль к золоту и меняет правила игры
Силовые структуры
Освобождённые российские солдаты рассказали правду о плене ВСУ
Мир. Новости мира
Американский полковник: США готовы перейти к запасному плану по Украине
Игорь Буккер Западные эксперты прогнозируют "третью мировую экономическую войну" Игорь Буккер Любовь Степушова В Германии возрождается нацизм на базе русофобии Любовь Степушова Ирина Шлионская Андрей Тарковский и Италия: гений места Ирина Шлионская
Финансы
Финансист: Россия упускает исторический шанс выиграть войну у Запада
Общество
Фанаты осадили украинского футболиста Зинченко: "Закрой рот и играй в футбол"
Кумир российских подростков Макс Барских записался в ВСУ
Шоу-бизнес
Кумир российских подростков Макс Барских записался в ВСУ
Последние материалы
В Германии возрождается нацизм на базе русофобии
Западные эксперты прогнозируют "третью мировую экономическую войну"
ВСУ направляют фосфорные боеприпасы на дома, рассказал военнослужащий ЛНР
Во Франции заявили о совместной с ФРГ подготовке новых санкций против РФ
Политолог: уничтожения военной инфраструктуры на Украине недостаточно
Бербок: у Германии больше нет оружия для поставок Киеву
Диетолог: острые специи могут уберечь от инфаркта и инсульта
86 российских военных вернулись домой: Москалькова подтвердила обмен пленными
Столтенберг оставил за властями Украины решение об условиях мира с РФ
Белковский объяснил, почему невозможна встреча Путина и Зеленского
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников