Кадыров сообщил о новой "дешайтанизации" Мариуполя

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров объявил о начале зачистки частного сектора в Мариуполе.

"Несмотря на то что в такой местности выполнение оперативно-боевых задач затрудняется густой застройкой, нашим воинам удается продвигаться вперед, заставляя противника отступать", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

В частном секторе располагаются хозяйственно-бытовые постройки: ангары, склады, сараи, теплицы.

Также глава Чечни отметил, что, несмотря на постоянный огонь, ведущийся в зоне боевых действий, и разрывы снарядов, ни один из бойцов не готов отступить и выполняет свои задачи "спокойно и хладнокровно".

Кадыров не упустил возможности снова назвать противников российской армии "шайтанами разных мастей".

Ранее, 5 апреля, Кадыров сообщил о потерях украинской стороны. По его словам, украинские националисты несут значительные потери, в том числе из-за уничтожения большей части военной техники украинских националистов.