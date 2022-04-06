Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров объявил о начале зачистки частного сектора в Мариуполе.
"Несмотря на то что в такой местности выполнение оперативно-боевых задач затрудняется густой застройкой, нашим воинам удается продвигаться вперед, заставляя противника отступать", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
В частном секторе располагаются хозяйственно-бытовые постройки: ангары, склады, сараи, теплицы.
Также глава Чечни отметил, что, несмотря на постоянный огонь, ведущийся в зоне боевых действий, и разрывы снарядов, ни один из бойцов не готов отступить и выполняет свои задачи "спокойно и хладнокровно".
Кадыров не упустил возможности снова назвать противников российской армии "шайтанами разных мастей".
Ранее, 5 апреля, Кадыров сообщил о потерях украинской стороны. По его словам, украинские националисты несут значительные потери, в том числе из-за уничтожения большей части военной техники украинских националистов.
Минобороны России обнародовало записи рассказов российских военнослужащих, освобожденных после того, как они побывали в плену у ВСУ.