DefenseOne: военные из США запутались в показаниях по обучению украинцев

Пентагон предоставил сразу несколько противоречивых заявлений по поводу того, обучают ли американские военные представителей Вооружённых сил Украины (ВСУ) или нет. Об этом пишет DefenseOne.

По информации издания, несколько дней назад командующий силами США в Европе Тод Уолтерс сказал в американском сенате, что персонал из США не обучает украинцев в Польше. Затем глава штаба сухопутных сил США Джеймс Макконвилл подтвердил эту информацию.

"У нас там нет команд, которые показывают украинским военнослужащим, как применять оборудование", — приводит портал слова генерала.

Однако во время бюджетных слушаний конгрессмен Майк Уолтц поинтересовался у министра обороны США Ллойда Остина и председателя объединённого комитета начальников штабов Марка Милли, почему американцы не организуют обучающие тренировки для армии Украины.

Глава Пентагона, отвечая на вопрос, подчеркнул: занятия не проводятся на украинской территории, а обучение в Европе для ВСУ продолжается.