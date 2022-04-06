Власти Украины разрешили силам теробороны использовать артиллерию и ракеты

На Украине силам территориальной обороны разрешили использовать артиллерию и ракеты. Соответствующие изменения внесли в постановление правительства Украины о порядке применения оружия добровольческими формированиями, выполняющими задачи теробороны.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на документ, теперь силам территориальной обороны, помимо охотничьего и стрелкового оружия, разрешено применение артиллерии, ракетных комплексов, а также гранатомётов, огнемётов, мин и гранат.

В прошлом месяце на Украине был принят закон, согласно которому жители страны могут применять огнестрельное оружие в ходе "национального сопротивления" РФ. Согласно сведениям главы МВД Украины Дениса Монастырского, к середине марта населению раздали "десятки тысяч автоматов".

По словам начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева, бесконтрольная раздача оружия на Украине спровоцировала "чудовищный рост преступности".