На Украине силам территориальной обороны разрешили использовать артиллерию и ракеты. Соответствующие изменения внесли в постановление правительства Украины о порядке применения оружия добровольческими формированиями, выполняющими задачи теробороны.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на документ, теперь силам территориальной обороны, помимо охотничьего и стрелкового оружия, разрешено применение артиллерии, ракетных комплексов, а также гранатомётов, огнемётов, мин и гранат.
В прошлом месяце на Украине был принят закон, согласно которому жители страны могут применять огнестрельное оружие в ходе "национального сопротивления" РФ. Согласно сведениям главы МВД Украины Дениса Монастырского, к середине марта населению раздали "десятки тысяч автоматов".
По словам начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева, бесконтрольная раздача оружия на Украине спровоцировала "чудовищный рост преступности".
Минобороны России обнародовало записи рассказов российских военнослужащих, освобожденных после того, как они побывали в плену у ВСУ.