Блинкен: США будут отправлять десять танков на каждый танк РФ на Украине

Государственный секретарь США Энтони Блинкен раскрыл планы по дальнейшим поставкам военной техники на Украину. Этой информацией он поделился в своём интервью телеканалу NBC.

По словам Блинкена, Штаты и союзники вскоре отправят в Киев по десять противотанковых комплексов на каждый российский танк на Украине.

Ранее Блинкен сказал, что антироссийские санкции со стороны Запада могут быть сняты в том случае, если Украина сочтёт, что именно это может помочь урегулировать конфликт. Госсекретарь США подчеркнул, что цель санкций — не в их бессрочном сохранении, а в изменении поведения России.