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Автор Юлия Миленина

Кадыров опубликовал кадры штурма "Азовстали" в Мариуполе чеченским спецназом

Силовые структуры

Руководитель Чечни Рамзан Кадыров показал видеозапись, на которой видно, как военнослужащие из республики штурмуют металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе.

Кадыров опубликовал кадры штурма "Азовстали" в Мариуполе чеченским спецназом

По его словам, на территории этого завода находятся представители националистических батальонов Украины. На ролике, опубликованном в Telegram-канале Кадырова, демонстрируется процесс выявления огневых позиций противника с использованием квадрокоптера.

"Наши ребята активно штурмуют металлургический комбинат "Азовсталь", где в данный момент нашли пристанище остатки боевиков нацбатальонов", — написал глава Чечни.

Также на видео можно увидеть момент обнаружения снайпера на крыше строения, который "предпринял обречённую на провал попытку удрать". Как отметил Кадыров, чеченский спецназ оперативно выполнил задачу по ликвидации цели.

Второго апреля политик сообщил о начале штурма "Азовстали". Он подчёркивал: в этой операции участвуют представители легендарного полка имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Александр Артамонов
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