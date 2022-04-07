СБУ угрожает украинцам за сотрудничество с россиянами

СБУ угрожает найти людей, кто сотрудничал с вооруженными силами России в Киевской области. Сообщается, что сейчас оперативники Службы безопасности Украины работают в более чем 20 населенных пунктах окрестностей Киева, собирая доказательства причастности к помощи российским военным. Таких людей в СБУ называют коллаборантами.

На данный момент украинские националисты опросили две тысячи человек, из которых 33 подозревают в сотрудничестве с "силами врага". Говорится и о том, что СБУ задержала 15 мародеров среди украинцев, они переданы Национальной полиции. Ранее Нацполиция сообщала о зачистке украинскими силовиками в городе Буче — как раз за день до появления видео с трупами на улицах.