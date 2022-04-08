Эксперт Токарев: в соцсетях не обнаружили ни одного фото тел из Бучи

Исследовательская группа из МГИМО изучила все фотографии в социальных сетях за период, когда якобы в украинском городе Буча произошла трагедия с убийством мирных жителей, в котором обвиняют российские войска, заявил доктор политических наук Алексей Токарев.

По его словам, исследователи проверили все фотографии в более "весомых" информационных пабликах и каналах, в которые бы, несомненно, могли попасть фото убитых.

"Сопоставив снимки и "Яндекс.Карты", мы установили, что место, где якобы лежат тела, это пересечение улиц Яблонской и Вокзальной", — рассказал Токарев РИА Новости. — По всей Украине мы видим видео и фото, где местные с разной степенью ненависти и к ВС РФ, и к России, и к россиянам постят тела, издевательства над пленными, разрушенную технику. Почему жители Бучи должны отличаться от украинцев какой-то особенной осторожностью?".

Как пояснил Токарев, зато на снимках видны разрушения и разбитая техника.

Ранее иностранные СМИ массово запустили информацию о том, что в украинском городе Буча якобы российские войска расправляются с мирными жителями. Журналисты насчитали 12 погибших и заверили, что тела лежали на улицах с 11 марта.