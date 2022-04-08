Российские военные уничтожили центр подготовки наёмников под Одессой

Центр подготовки наёмников уничтожен под Одессой в результате ракетного удара ВС РФ, заявили в российском министерстве обороны.

"Ракетами берегового ракетного комплекса "Бастион" в районе населённого пункта Красносёлка северо-восточнее Одессы уничтожен центр сбора и подготовки иностранных наёмников", — сообщает 8 апреля Telegram-канал военного ведомства.

В Минобороны заявили также об уничтожении ракетами вооружений и военной техники украинских военных, прибывших на железнодорожные станции Барвенково, Покровск и Славянск Донецкой области.

По информации министерства, российская авиация и ракетчики уничтожили 81 украинский военный объект. В частности, удары нанесены по двум пунктам управления, девяти опорным пунктам и 59 местам скопления украинской военной техники.

С начала спецоперации российские военные уничтожили 97 украинских вертолётов, более 420 беспилотников, 228 зенитно-ракетных систем, около 2020 танков и других боевых бронированных машин, 223 установки РСЗО, более 870 артиллерийских орудий и миномётов, а также 1917 единиц спецавтотехники.