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Автор Евгения Васильева

Военный эксперт: поставки словацкого ЗРК С-300 Украине не помешают спецоперации

Силовые структуры

Член президиума организации "Офицеры России" Андрей Головатюк в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал передачу зенитно-ракетного комплекса С-300 Украине со стороны Словакии.

Военный эксперт: поставки словацкого ЗРК С-300 Украине не помешают спецоперации

"Я считаю, что передача комплекса от Словакии никакой роли играть не будет. Думаю, наши военные этому комплексу не дадут даже и доехать до зоны боевых действий и развернуться, потому что это не иголка в стоге сена, её можно вычислить", — сказал военный специалист.

Также он отметил, что переживать по поводу этих поставок не стоит, поскольку российские ударные беспилотники, скорее всего, уничтожат цель. Если же часть С-300 всё же окажется на территории горячих точек, увеличится опасность для самолётов и вертолётов РФ, которые используют в ходе спецоперации, добавил эксперт.

Ранее глава правительства Словакии Эдуард Хегер сообщил, что власти республики отправили на Украину ЗРК С-300.

"Мы верим, что эта система спасёт как можно больше невинных украинцев от дальнейшей агрессии путинского режим", — заявил премьер-министр, передаёт телеканал Noviny.sk.

Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Артамонов
Темы россия украина словакия эдуард хегер
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