Лидер оппозиции Словакии Фицо: передача Киеву систем С-300 – "чистое безумие"

По мнению бывшего премьер-министра Словакии и главы основной оппозиционной партии "Курс — социальная демократия" Роберта Фицо, отправка Словакией Украине систем противовоздушной обороны С-300 - "это чистое безумие".

8 апреля словацкий премьер Эдуард Хегер объявил о завершении Словакией поставок на Украину систем С-300 на безвозмездной основе.

Фицо выразил возмущение тем, что Словакию добровольно лишают лучшей системы защиты в виде С-300 и против воли втягивают в боевые действия на Украине исключительно потому, что этого хочет США.

"Мы серьезно обеспокоены тем, что (прибывший с визитом на Украину премьер Эдуард) Хегер хочет объявить в Киеве о словацком подарке Украине — С-300. Это было бы чистым безумием. Мы не только лишились бы многомиллионной системы защиты, которая лучше, чем американская Patriot. Но мы будем все больше и больше во имя американских интересов втягиваться в войну на Украине, к которой мы не имеем никакого отношения", — написал Фицо в своем аккаунте в Twitter.

Другая словацкая оппозиционная партия "Голос" во главе с бывшим премьером страны Петером Пеллегрини полностью согласна со своими коллегами. Её представители заявили, что передача систем С-300 Киеву поставило обороноспособность самой Словакии под угрозу, назвав этот шаг правительства "мошенничеством в отношении собственных граждан".