Кадыров: сотни добровольцев со всей России хотят участвовать в спецоперации

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что сотни добровольцев — от Камчатского края до Москвы — едут в Грозный, чтобы, чтобы принять участие в спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

"Я очень рад, что пример чеченцев стал показательным для жителей нашей необъятной страны — от Камчатского края до Москвы. Со всех регионов в эти дни в Грозный приезжают сотни добровольцев", — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

По его словам, некоторые приезжие принимают ислам перед тем, как стать резервистами. Кадыров сообщил о трёх добровольцев, которых обратил в ислам муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев.

Ранее чеченский лидер заявил об освобождении Мариуполя на 98%. Он отметил, что остаётся незанятым завод "Азовсталь", который украинские националисты переоборудовали в настоящую крепость. Кадыров предрёк им конец в голливудском стиле, но без "хэппи-энда".