Согласно заявлению официального представителя Минобороны РФ, генерал-майора Игоря Конашенкова, в Мариуполе на стороне Киева сейчас сражаются не только националистские батальоны, в частности, представители "Азова"* и подразделения ВСУ, но и иностранные наёмники из Европы. Подтверждают эти данные радиопереговоры, которые, не считая украинского и русского, идут на шести иностранных языках, преимущественно европейских.
Конашенков подчеркнул, что в оккупированных частях Мариуполя много иностранных наёмников.
Представитель Минобороны напомнил об отказе Киева освободить Мариуполь от присутствия боевиков.
"Очевидно, что в городе сейчас заблокированы не защитники так называемых "европейских ценностей", а иностранные наемники. Прибывшие убивать славян за американские доллары, прикрываясь "живым щитом" из мирных граждан", — добавил Конашенков.
Генерал-майор подчеркнул, что операция по освобождению Мариуполя продолжается, и эта задача будет выполнена войсками РФ и ДНР.
Согласно сделанному ранее заявлению главы Чечни Рамзана Кадырова, до полного освобождения Мариуполя осталось немного, и эта задача уже выполнена на 98%.
* - Украинский националистический полк "Азов" признан экстремистской организацией и запрещён в РФ
В Мариуполе с националистами "оказались" военные из стран НАТО, которые хотят вырваться из ада. Эксперты обсуждают, выпустить и судить или уничтожить их.