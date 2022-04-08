Конашенков: в Мариуполе сейчас заблокированы иностранные наёмники

Согласно заявлению официального представителя Минобороны РФ, генерал-майора Игоря Конашенкова, в Мариуполе на стороне Киева сейчас сражаются не только националистские батальоны, в частности, представители "Азова"* и подразделения ВСУ, но и иностранные наёмники из Европы. Подтверждают эти данные радиопереговоры, которые, не считая украинского и русского, идут на шести иностранных языках, преимущественно европейских.

Конашенков подчеркнул, что в оккупированных частях Мариуполя много иностранных наёмников.

Представитель Минобороны напомнил об отказе Киева освободить Мариуполь от присутствия боевиков.

"Очевидно, что в городе сейчас заблокированы не защитники так называемых "европейских ценностей", а иностранные наемники. Прибывшие убивать славян за американские доллары, прикрываясь "живым щитом" из мирных граждан", — добавил Конашенков.

Генерал-майор подчеркнул, что операция по освобождению Мариуполя продолжается, и эта задача будет выполнена войсками РФ и ДНР.

Согласно сделанному ранее заявлению главы Чечни Рамзана Кадырова, до полного освобождения Мариуполя осталось немного, и эта задача уже выполнена на 98%.

* - Украинский националистический полк "Азов" признан экстремистской организацией и запрещён в РФ