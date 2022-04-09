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Автор Дмитрий Плотников

Кедми: решится ли исход военной операции РФ в большом сражении на Донбассе?

Силовые структуры

Военный экперт Яков Кедми пояснил, решится ли исход военной операции РФ в большом сражении на Донбассе.

Кедми: решится ли исход военной операции РФ в большом сражении на Донбассе?

Военно-политический эксперт, комментируя масштабное стягивание ВС российской армии и сил ВСУ в Донбасс для "генсражения", высказал мнение, что Москва изначально имела военные планы по полному окружению и ликвидации украинских сил.

Он полагает, что это стало бы логичным решением, поскольку большая половина армии Украины на момент начала спецоперации была сосредоточена как раз в Донбассе. Эксперт отметил, что против 32 тысяч бойцов Республик стояло около 120 тысяч военнослужащих Украины.

РФ абсолютно грамотно рассчитывала отрезать эти силы от Украины и "разбить" эти части.

Стратегически план таким же и остался.

"По ходу дела поменялась одна вещь и большая часть не понимает этого, а меньшая не хочет понимать — армия действует в рамках того, что определило правительство РФ на первом этапе войны украинская армия не определялась Россией, как армия, которую нужно уничтожить … целью, которую необходимо было разгромить — это были националистические батальоны, не украинская армия", — убеждён Кедми.

Сейчас приказ совершенно другой — уничтожить украинскую армию около Донбасса. И сегодня вся украинская армия является врагом, чего не было в начале, подытожил аналитик.

Кедми также полагает, что сегодня основная задача армии РФ состоит в том, чтобы создать перевес сил на участке Донбасса, где сконцентрированы главные силы киевского режима. Затем исход военной операции РФ решится в большом сражении на Донбассе, ибо после успеха российских войск, считает эксперт, вся карта военных действий на Украине кардинально поменяется.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Темы яков кедми
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