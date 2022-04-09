В Мелитополе нашли очередной схрон оружия украинских нацбатов

В украинском городе Мелитополе сотрудники милиции нашли схрон с оружием. При этом на месте сразу же были задержаны двое человек, которые по предварительным данным относятся к одному из украинских нацбатальонов.

Уточняется, что в подвале были обнаружены стрелковое оружие, гранатомёты, боеприпасы и флаг одного из батальонов армии Украины.

Напомним, что в настоящий момент город находится под контролем российских военных.

Ранее российские военные нашли в мобильном телефоне одного из членов "Союза участников АТО Мелитополя" свидетельства того, что ветераны ВСУ, ранее воевавшие с ополчением ЛДНР, намеревались расправиться с пророссийски настроенными жителями Мелитополя, не исключая их убийств.