Украинский пленный заплакал, когда увидел казнь русских десантников

Украинский пленный военнослужащий заплакал, когда увидел казнь русских десантников под Киевом.

Расправу над нашими героями снимали сами палачи, после чего выложили видео в социальной сети.

Военкор Евгений Поддубный опубликовал небольшое видео с пленным артиллеристом ВСУ, который сдался нашим военным, сохранив себе жизнь. В ролике пленному показывают казнь наших десантников в Киевской области.

Десант был захвачен при отходе позиций. Этот отход, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, был организован в качестве акта доброй воли, чтобы продолжить переговоры с украинской стороной. Однако о чём можно разговаривать с теми, кто казнит пленных?

Пленный ВСУшник со слезами на глазах благодарил Бога за то, что попал в плен к нормальным людям, которые не расстреляли его, не выкололи глаза, не отрезали пальцы и уши, - отмечает Поддубный.

Военный корреспондент добавил, что правда русских в том, что мы даже на фронте остаемся людьми. Чего нельзя сказать об неонацистах.

Убить на поле боя - дело другое. Измываться над раненым врагом - настоящее инфернальное зло.