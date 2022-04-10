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Автор Дмитрий Плотников

Украинский пленный заплакал, когда увидел казнь русских десантников

Силовые структуры

Украинский пленный военнослужащий заплакал, когда увидел казнь русских десантников под Киевом.

Украинский пленный заплакал, когда увидел казнь русских десантников

Расправу над нашими героями снимали сами палачи, после чего выложили видео в социальной сети.

Военкор Евгений Поддубный опубликовал небольшое видео с пленным артиллеристом ВСУ, который сдался нашим военным, сохранив себе жизнь. В ролике пленному показывают казнь наших десантников в Киевской области.

Десант был захвачен при отходе позиций. Этот отход, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, был организован в качестве акта доброй воли, чтобы продолжить переговоры с украинской стороной. Однако о чём можно разговаривать с теми, кто казнит пленных?

Пленный ВСУшник со слезами на глазах благодарил Бога за то, что попал в плен к нормальным людям, которые не расстреляли его, не выкололи глаза, не отрезали пальцы и уши, - отмечает Поддубный.

Военный корреспондент добавил, что правда русских в том, что мы даже на фронте остаемся людьми. Чего нельзя сказать об неонацистах. 

Убить на поле боя - дело другое. Измываться над раненым врагом - настоящее инфернальное зло.

"Черти уже готовят торжественную встречу этим украинским ублюдкам", - подытожил Поддубный. 

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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