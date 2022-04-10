Можем повторить? ВСУ попытались снова ударить по Донецку "Точкой-У"

Народная милиция ДНР предотвратила попытку ударить по городу очередной «Точкой-У». Об этом сообщает пресс-служба ведомства: по ее данным, сегодня ночью украинское военное командование попыталось нанести огневое поражение с помощью этого ракетного комплекса, но ПВО удалось перехватить снаряд. В настоящее время выясняется, куда именно упали обломки «Точки-У» и был ли нанесен ущерб.

На этой неделе ВСУ уже били ракетой этого типа — по городу Краматорску, а еще раньше — по центру Донецка, в результате чего погибли 20 человек.