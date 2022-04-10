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Автор Мирослав Марков

Украинские националисты будут проходить военное обучение в Литве

Силовые структуры

Украинские военные инструкторы уедут на учения в Литву, где их будут обучать обращаться с вооружением западного образца, заявил командующий литовской армией генерал Вальдемарас Рупшис. По его словам, страна готова тренировать украинских военных и показывать, как работать с техникой и вооружением, "которыми мы сами владеем". Кроме того, на учениях будут присутствовать армейцы из Америки.

"Факт в том, что нам важен результат, чтобы солдаты и подразделения США были здесь. В смысле сдерживания самое важное, чтобы американцы тут были", — заявил Рупшис.

Литовский генерал также выступил за то, чтобы в Литве появились школы, магазины и базы США.

Автор: Мирослав Марков, Куратор: Александр Артамонов
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