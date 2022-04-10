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Автор Дмитрий Плотников

Трампу надо заглянуть в доклад конгресса после слов о ядерном превосходстве США

Силовые структуры

Доклад конгресса США разоблачает ложь экс-президента Дональда Трампа о ядерном превосходстве над Россией.

Трампу надо заглянуть в доклад конгресса после слов о ядерном превосходстве США

Об этом рассказал военный обозреватель "КП" Виктор Баранец.

Экс-президент США заявил, что "штатовское" ядерное оружие превосходит российское. Трамп уверен, что во время своего президентва ему удалось перестроить ядерные силы США вместе со всеми войсками, и теперь Пентагон обладает самым мощным ядерным оружием на планете.

Его высказывания привлекли внимание мировых СМИ, но верить словам Трампа нельзя. Как пояснил Баранец, сам Дональд еще 6 лет назад не раз говорил, что РФ значительно превосходит Штаты в сфере ядерного оружия и его модернизации. А во время предвыборной кампании, он заявлял, что Кремль больше уделяет внимания ядерном силам, чем США. Поэтому американское ядерное оружие старое и изношенное, а у России самое современное.

"После такого признания не было никаких сведений о революционном обновлении или модернизации ядерного орудия США", — говорит эксперт.

Аналитик отметил, что за последние годы Вашингтон все же сумел несколько улучшить свои ядерные силы. Глвным образом это касается атомных бомб и ракет морского базирования. Но общую картину это не изменило, и американский ядерный арсенал не стал превосходить российский.

Кроме этого, ложное заявление Трампа опровергает правительственный доклад, подготовленный Исследовательским управлением Конгресса в декабре 2021 г. В этом документе содержится вся последняя информация о состоянии ядерных вооружений США.

Разумеется, Трамп делал заявление с прицелом на следующие выборы, приписывая себе мифические заслуги. Чтобы в этом убедиться, надо заглянуть в правительственный документ. Доклад носит название "Стратегические ядерные силы: история, события и проблемы”. Там сказано, что у США всего 1481 ядерная боеголовка и носителей 898. У РФ имеется 1735 ядерных боеголовок, а носителей для них — 877 штук.

"У РФ значительно больше боеголовок и немного меньше носителей, но и это еще не все. Мощность одной ядерной боеголовки США составляет порядка 300 килотонн, а российской до 750 килотонн" — подчеркнул Баранец.

Еще одна важная деталь это то, что ракеты США могут содержать в себе только одну ядерную боеголовку, а вот в РФ переносят до 10-ти ядерных компонентов. Все это указывает на то, что заявления Трампа не имеют ничего общего с действительностью.

"Трамп сам говорил, что у США ядерный арсенал старый и ржавый, а у России он постоянно совершенствуется. Тут он не соврал. Даже сегодня стратегические ядерные силы США американские генералы считают лишь на 30% обновленным, а у России этот показатель уже зашкаливает за 80%", — заметил полковник.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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