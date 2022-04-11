Западу придётся окончательно осознать, что у России есть уникальные и современные системы вооружения, способные преодолеть ПВО противника, считает военно-политический эксперт Яков Кедми.
Яков Кедми проанализировал реакцию Соединенных Штатов и Европы после успешного боевого применения гиперзвуковой ракеты "Кинжал". По словам эксперта, Киев мог воочию наблюдать "ожившие мультики Путина", и теперь очередь за США и Европейским союзом. Западу пора осознать, что он беззащитен перед российским гиперзвуковым вооружением.
Западные военные эксперты долгое время относились к новейшим российским разработкам со скептицизмом и недоверием. Когда президент России Владимир Путин во время пресс-конференции показал компьютерную модель работы нового оружия, не только Европа, но и российские либералы назвали их "мультиками" и "картонными "Кинжалами".
"Мультики Путина ожили — в этом смогли убедиться все скептики 19 марта", - отметил Кедми.
Первое же боевое применение гиперзвуковой ракеты "Кинжал" доказало её невероятную эффективность. Защищённые подземные склады ВСУ в Ивано-Франковской области могли выдержать ядерный удар, но оказались беззащитны перед "Кинжалом". Стоит напомнить, что помимо огромной мощи, гиперзвуковая ракета с лёгкостью преодолеет любую современную систему ПВО.
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