Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил Киеву, что российские войска организуют наступление на все города Украины, если власти страны не выполнят свои обязательства. Как заявил Кадыров, армия России и так собирается очистить населённые пункты от "нациков" и "бандеровцев".
"Но Луганск и Донецк полностью в первую очередь освободим, такая задача поставлена главнокомандующим", — написал глава Чеченской Республики у себя в telegram-канале.
По словам Кадырова, специальная операция не завершится до тех пор, пока Украина не пойдёт навстречу. Ранее он заявлял о том, что большая часть артиллерии противника уничтожена.
В план операции "Лондонский мост", так называется список траурных мероприятий после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, внесены коррективы. Об этом сообщил таблоид The Sun.
В план операции "Лондонский мост", так называется список траурных мероприятий после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, внесены коррективы. Об этом сообщил таблоид The Sun.