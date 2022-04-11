Кадыров: Россия пойдёт на всю Украину, если Киев не выполнит обязательства

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил Киеву, что российские войска организуют наступление на все города Украины, если власти страны не выполнят свои обязательства. Как заявил Кадыров, армия России и так собирается очистить населённые пункты от "нациков" и "бандеровцев".

"Но Луганск и Донецк полностью в первую очередь освободим, такая задача поставлена главнокомандующим", — написал глава Чеченской Республики у себя в telegram-канале.

По словам Кадырова, специальная операция не завершится до тех пор, пока Украина не пойдёт навстречу. Ранее он заявлял о том, что большая часть артиллерии противника уничтожена.