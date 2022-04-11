Басурин рассказал о планах по взятию "Азовстали" в Мариуполе

По мнению представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, штурмовать "Азовсталь" с засевшими там боевиками бессмысленно, ввиду наличия под заводом подземных укреплённых этажей. По его словам, при попытке штурма этого объекта можно потерять много военных, чего не скажешь о противнике.

"Там подземные этажи, поэтому брать данный объект штурмом смысла не имеет. Потому что можно положить большое количество своих солдат, а противник потерь как таковых не понесет. Поэтому на данный момент надо разобраться с блокировкой этого завода, найти все выходы и входы — в принципе, это возможно сделать", — поделился Басурин в эфире Первого канала.

А после того, как это будет сделано, можно будет обратиться за помощью к химическим войскам, уверен Басурин, которые наверняка смогут "выкурить кротов из их нор".

При этом Басурин затруднился оценить количество боевиков, прячущихся в "Азовстали". Он уверен, что точное количество не смогут назвать даже сами нацисты, которые там находятся. По его примерным оценкам, их число может составлять от 3 до 4 тысяч, а это "очень большая цифра для укреплённого района".

Басурин добавил, что боевики периодически пытаются прорвать окружение, но успеха им это пока не принесло.