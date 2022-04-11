Военкор Сладков: около 160 морпехов ВСУ в Мариуполе сдались в плен

Военный корреспондент Александр Сладков сообщил, что около 160 морских пехотинцев ВСУ сдались в плен. Репортаж военкора был показан на телеканале "Россия 1" в эфире "60 минут".

По заявлению военкора, морпехи вышли пешком из здания "Азовсталь", где укрывались украинские военные. Сладков подчеркнул, что сдавшихся было примерно в пять раз больше, чем российских спецназовцев, которые их встречали.