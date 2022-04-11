Военный корреспондент Александр Сладков сообщил, что около 160 морских пехотинцев ВСУ сдались в плен. Репортаж военкора был показан на телеканале "Россия 1" в эфире "60 минут".
По заявлению военкора, морпехи вышли пешком из здания "Азовсталь", где укрывались украинские военные. Сладков подчеркнул, что сдавшихся было примерно в пять раз больше, чем российских спецназовцев, которые их встречали.
"Пленные говорят: "Мы не боимся, мы ведь русским сдаёмся. Думаем, в беде нас не оставите". Этот батальон уже сдавался в Керчи, во время русской весны в Крыму. Его тогда бросило командование из Киева и просто приказывали держаться. И вот морпехов опять оставили умирать, теперь в окружении на "Азовстали", — заявил Сладков.
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