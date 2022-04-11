Член экипажа Azov Concord рассказал об угрозах расправы со стороны нацбатов

Старший помощник капитана гражданского судна Azov Concord Алексей Ижевский рассказал журналистам, что на членов экипажа оказывалось сильное психологическое давление со стороны националистов.

Украинские боевики батальона "Азов"*, удерживающие контроль над частью порта в Мариуполе, угрожали морякам РФ расправой. По словам Ижевского, нацбаты заявляли, что они разденут российских моряков, привяжут их к деревьям перед заводом "Азовсталь" и оставят под обстрелами.

"Но был ещё такой момент: когда нас положили на пол на мостике, то были со стороны батальона "Азов" такие угрозы, что экипаж разденут, вывезут на "Азовсталь", привяжут к деревьям — под расстрел российским кораблям. Было мощное психическое давление", — цитирует моряка Life.

*деятельность запрещена на территории РФ.