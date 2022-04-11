Старший помощник капитана гражданского судна Azov Concord Алексей Ижевский рассказал журналистам, что на членов экипажа оказывалось сильное психологическое давление со стороны националистов.
Украинские боевики батальона "Азов"*, удерживающие контроль над частью порта в Мариуполе, угрожали морякам РФ расправой. По словам Ижевского, нацбаты заявляли, что они разденут российских моряков, привяжут их к деревьям перед заводом "Азовсталь" и оставят под обстрелами.
"Но был ещё такой момент: когда нас положили на пол на мостике, то были со стороны батальона "Азов" такие угрозы, что экипаж разденут, вывезут на "Азовсталь", привяжут к деревьям — под расстрел российским кораблям. Было мощное психическое давление", — цитирует моряка Life.
*деятельность запрещена на территории РФ.
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