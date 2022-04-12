Боевики теробороны пытали жителей Славянска за пророссийские взгляды - МО РФ

По данным российских военных, бойцы украинских отрядов территориальной обороны пытали жителей города Славянска за их пророссийские взгляды и угрожали передать их разведке СБУ и "наказать их родственников".

Об этом сообщил начальник Российского центра управления обороной Михаил Мизинцев.

По его словам, бойцы теробороны Украины в городе Славянске Донецкой Народной Республики провели карательные рейды, чтобы "проверить жителей на наличие признаков пророссийских взглядов". Людей арестовывали при малейшем подозрении.

"Причиной арестов являются сообщения о звонках на российские номера, сообщения о SMS и переписке в мессенджерах, осуждающие киевский режим, а также подписки в социальных сетях на российские каналы и многое другое. Заключенных доставляют в неизвестное место, жестоко пытают, угрожают передачей в СБУ и принуждают к физическому насилию в отношении родственников (убийство, групповое изнасилование жен и дочерей), а также задействуют в работах по оборудованию укреплений и блокпостов", — сказал Мизинцев.

Генерал-полковник заявил, что боевики вымогают от 500 до 1000 долларов за освобождение от пыток. Десятки задержанных граждан не вернулись на домой, и их судьба в настоящее время неизвестна.