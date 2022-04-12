Место новой провокации в стиле Бучи - Сумская область - Минобороны РФ

Киев готовит провокацию против российских вооруженных сил во главе с британскими "кинематографистами", предупредили в российском Минобороны.

"Создателям фильма" помогают сотрудники британской разведки — они вместе готовят новую провокацию против российских вооруженных сил. В качестве "места действия" и декорации для очередной "резни" выбрана Сумская область.

Цель, как и в Буче, — обвинить российских военных в жестоком обращении с украинским мирным населением. Об этом заявил российский генерал-полковник Михаил Мизинцев, руководитель российского центра управления обороной.

По словам генерала, представители украинских и западных СМИ уже были приглашены в город Середина-Буда Сумской области для съемки там инсценированных репортажей. Это место раньше находилось под контролем русских войск.

Теперь, по данным разведки, в подвал одного из жилых домов стаскивают тела, чтобы представить как "еще одну жертву русской армии".

"Согласно представлениям " британских кинематографистов", российские войска при отступлении должны были совершать массовые убийства гражданского населения и издеваться над ними, — сказал Мизинцев, подчеркнув, что российские солдаты ушли из этого района три недели назад, 20 марта. — Такие события, если бы они действительно имели место, не могли оставаться неизвестными в течение столь длительного периода времени. Тем не менее в ближайшем будущем западные СМИ распространят еще одну фальсификацию".

Несмотря на всю очевидную абсурдность подобных постановок, однажды это сработало — в Буче. Ведь чем нелепее ложь, тем охотнее в неё почему-то верят, тогда как на доказанные факты зверств неонацистов всё в той же Украине реакции мирового сообщества почти нет:

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