Axios: американские сенаторы попросили обеспечить украинцев разведданными

Сенаторы-республиканцы из комитета по разведке обратились с призывом к главе Нацразведки Эврилу Хейнсу об обеспечении Киева своими разведданными, касающимися действий России на Украине. Сообщение, содержащее ссылку на заявление сенаторов, появилось на портале Axios.

Ранее Пентагон официально подтвердил предоставление Украине сведений, касающихся Донбасса.

"Пока мы наблюдаем, как Россия фиксирует своё внимание на южной и восточной части Украины, мы призываем вас обеспечить, чтобы наши спецслужбы активно обменивались разведданными с украинцами, чтобы помочь им защитить, защитить и вернуть себе каждый дюйм суверенной территории Украины, включая Крым и Донбасс", — сказано в сообщении.

Это сообщение прокомментировал официальный представитель Вашингтона, указавший, что эта просьба является излишней, поскольку США и так "предоставляют Украине детальные и своевременные разведданные по разным направлениям".

Ранее пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби подтвердил, что Пентагон действительно постоянно обеспечивает Киев разведданными, которые можно использовать для проведения наступательных манёвров.