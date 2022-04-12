СКБ завел уголовное дело на польских военных

Следственный комитет Белоруссии заявил о заведении уголовного дела на польских военных, после обстрела пропускного пункта в Брестской области.

"Действия неустановленных военнослужащих республики Польша квалифицированы как особо злостное хулиганство по части 3 статьи 339 Уголовного кодекса Беларуси", — сообщает пресс-служба СКБ.

Пресс-служба отметила, что во время обстрела, в пограничном модуле находился пограничный наряд, который мог пострадать.

"Противоправные действия польских силовиков следствие расценивает как умышленную провокацию, направленную на подрыв стабильности и порядка на государственной границе", — добавили в сообщении пресс-службы.

В ночь с 11 на 12 апреля польские военнослужащие обстреляли белорусский пункт пропуска "Песчатка" в Брестской области. "Обстрел" был совершен из обычной рогатки металлическими шариками, в следствие чего на пограничном модуле остались повреждения.