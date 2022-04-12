РИА Новости: в Одессе работает секретная мониторинговая группа НАТО

Секретная база мониторинговой группы Североатлантического альянса начала работать в Одесской области для выявления местонахождения кораблей РФ.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых ведомствах, в секретную мониторинговую группу НАТО вошли работники румынской частной военной компании Nordstarsupport Group. По информации издания, они наблюдают за российской техникой в Чёрном море.

"В одном из пригородов Одессы действует секретная база мониторинговой группы НАТО с оборудованием, которое позволяет определять точные координаты любого корабля в акватории Чёрного моря в радиусе до 200 километров", — отметил источник агентства.

При этом он добавил, что НАТО стремится не допустить высадки российского десанта в регионе. Кроме того, представители группы планируют выдавать целеуказания месторасположения российских кораблей для наведения украинских противокорабельных ракет "Нептун".

Ранее в Минобороны сообщали, что армия РФ уничтожила центр подготовки наёмников под Одессой.