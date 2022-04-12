Премьер Чехии мечтает создать военную базу США в стране

Премьер-министр Чехии Петр Фиала поделился мечтами о создании в будущем американской базы на территории страны. При этом он уточнил в разговоре с журналистами, что пока является лишь "приятным желанием", никаких конкретных переговоров с американской стороной насчёт этого пока не проводилось.

Однако, как уточнил Фиала, министр обороны страны Яна Чернохова озвучит вопрос создания базы США в Чехии в ходе своей поездки в Вашингтон, которая запланирована на 15-18 апреля.

"Конечно, это прекрасная тема. Для меня как лидера Гражданской демократической партии это приятно слышать, но на самом деле это всего лишь приятное желание. Реальные переговоры об этом не ведутся", — сказал чешский премьер.

Ранее Чернохова сообщила о желании дислоцировать американских военных на базы в Чехии, как это сделала соседняя Словакия на фоне украинского конфликта.