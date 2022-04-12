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Автор Елена Федорова

Белорусские военные усиливают границу с Украиной

Силовые структуры

Белорусские военные в настоящий момент работают над усилением границы с Украиной, об этом рассказали в белорусском министерстве обороны.

Белорусские военные усиливают границу с Украиной

"Белорусские военнослужащие продолжают выполнять задачи по усилению участков южной границы страны. Подразделения работают на ротационной основе. Одна из батальонных тактических групп прибыла для выполнения задач в Гомельскую область", — сообщило ведомство в своём Telegram-канале.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе заседания Совета безопасности сообщил, что Минск провёл специальную операцию по освобождению граждан республики на территории Украины. Как отметил президент, злоумышленники атаковали дальнобойщиков и забрали фуры.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

Автор: Елена Федорова, Куратор: Александр Артамонов
Темы украина белоруссия
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