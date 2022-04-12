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Автор Юлиана Смирнова

Польша поставила ВСУ первую партию снятых с хранения танков Т-72М

Силовые структуры

По информации ряда Telegram-каналов, Польша поставила на Украину первую партию снятых с хранения танков T-72M и боевых машинах пехоты BWP-1.

Польша поставила ВСУ первую партию снятых с хранения танков Т-72М

Официально Киев не подтверждает эти сообщения и продолжает выпрашивать у стран тяжёлое вооружение и деньги. Точное число танков неизвестно, однако в общей сложности Польша планирует поставить на Украину до 100 ОБТ T-72M.

Танки T-72M являются упрощённой модификацией 1979 года. На них нет динамической брони, современной системы управления огнём или многоканального прицела. Эти боевые машины хранились в Люблине и в планах польских военных было модернизировать T-72M до уровня РТ-97, но то денег не было, то было не до этого. Теперь Польша сможет получить за металлолом деньги и не думать, что делать с устаревшими танками.

О нынешнем техническом состоянии T-72M неизвестно, но времени на ремонт неисправностей у Киева точно нет, как и места, потому что ВС РФ нанесли удары по всем заводам, где можно было бы провести ремонтные работы.

Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Александр Артамонов
Темы польша украина
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