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Автор Ольга Лебедева

Из Мариуполя: более тысячи морпехов ВСУ сдались в плен

Силовые структуры

Военкоры российских СМИ, работающие в Мариуполе, сообщают о том, что более тысячи украинских морских пехотинцев "дружно" сдались в плен.

Так, корреспондент ВГТРК Александр Сладков написал в своём Telegram-канале:

© Сладков +
© Сладков +

В качестве иллюстрации к сообщению Сладков прикрепил фоторепортаж:

По другим данным, в плен сдались два батальона ВСУ, среди которых 200 раненых. Эту информацию подтвердил в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров, обратившийся к тем боевикам, которые ещё остаются в окружённой Азовстали:

"Не стоит бояться. Подумайте о родных, раненых, о своих и чужих жизнях, о том, как шальная пуля может принести в дом трагедию. <…> вы знаете, что мы обращаемся с пленными по-человечески. Выходите! Подумайте о своих и чужих семьях, как это сделали сегодня более тысячи морпехов".

Напомним, во вторник сообщилось, что сдавшиеся в плен украинские морпехи добровольно приняли участие в операции народной милиции ДНР.

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Александр Артамонов
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