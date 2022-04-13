В МИД РФ заявили о наличии у Украины базы для создания ракетных вооружений

Украина имеет технические возможности для создания ракетных вооружений, считает замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

"Украина располагает серьезной научно-производственной базой для создания ракетных вооружений", — заявил замминистра в интервью РИА Новости.

Сыромолотов отметил, что во времена СССР межконтинентальные баллистические ракеты изготавливались, по большей части, или на Украине, или при участии украинских предприятий. По словам замглавы МИД, у Украины есть также возможность создать собственные установки по обогащению урана и переработке ядерного топлива.

"Харьковский физико-технический институт был среди организаций, стоявших у истоков советской ядерной программы, и активно работал в ее рамках вплоть до распада Советского Союза. Наработки и технологии остались", — заявил Сыромолотов.

Он допустил также, что ядерные материалы могут быть завезены на территорию Украины из третьих стран.