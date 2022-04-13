ФСБ задержала жителя Волгограда, поехавшего воевать за Украину

Федеральная служба безопасности России задержала 22-летнего жителя города Волгограда, который намеревался вступить в ряды наёмников на Украине.

Волгоградец для этого самостоятельно приобрёл "всё необходимое", в том числе военное обмундирование.

По сообщению Telegram-канала "112", волгоградец три года служил во Французском иностранном легионе, проходя обучение на оператора-наводчика. Затем молодой человек решил воевать на украинской стороне — против Российской Федерации.

Сообщается, что уроженец Волгограда сам закупил военное обмундирование и пытался попасть на Украину через Францию. Там он обратился в посольство Украины в Париже. Но ему отказали из-за российского гражданства.

После этого он вернулся в РФ через Эстонию. По дороге в Волгоград его задержали — сотрудники ФСБ сняли его прямо с поезда.

Кстати, он также поддерживал связь с бойцами "Азова" (запрещенная в России террористическая организация). Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца.

На допросе волгоградец полностью признал вину.