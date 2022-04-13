Бастрыкин поручил расследовать возможное применение химоружия силами ВСУ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать возможное применение химического оружия силами украинских военных, сообщает РИА Новости. По информации ведомства, атака отравляющими веществами могла проходить также против мирного населения с помощью беспилотников.

Ранее российские военнослужащие нашли на территории украинской военной части, которую бросили бегущие войска, детали беспилотных летательных аппаратов с распылителями. Дроны могли использоваться для распространения отравляющих жидкостей.