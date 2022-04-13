Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать возможное применение химического оружия силами украинских военных, сообщает РИА Новости. По информации ведомства, атака отравляющими веществами могла проходить также против мирного населения с помощью беспилотников.
Ранее российские военнослужащие нашли на территории украинской военной части, которую бросили бегущие войска, детали беспилотных летательных аппаратов с распылителями. Дроны могли использоваться для распространения отравляющих жидкостей.
"В рамках уголовного дела следствие проведет необходимые экспертизы по обнаруженным образцам техники, установит их происхождение, а также цели применения", — уточнили в ведомстве.
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