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Автор Елена Федорова

Режим Киева скатился до уровня террористов в деле Медведчука

Силовые структуры

Депутат Госдумы Михаил Шеремет высказался по делу лидера украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука, он заявил, что эта ситуация ярко продемонстрировала истинную бандитскую и террористическую суть киевского режима.

Режим Киева скатился до уровня террористов в деле Медведчука

"Режим Зеленского окончательно скатился до уровня террористов. Задержание Медведчука обнажило их бандитскую и террористическую суть. Они фактически идут на похищение людей, чтобы затем себе выторговать что-то в результате обмена. Для них человек — это пустое место, решение своих сиюминутных задач. Это прямой бандитизм, по-другому это назвать нельзя", — передаёт РИА Новости его слова.

Во вторник, 12 апреля, стало известно, что Медведчук был арестован СБУ. Украинский лидер Владимир Зеленский предложил обменять его на находящихся в плену РФ "украинских парней".

Позже политолог и член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько заявил, что Россия не заинтересована в предложении Киева обменять Медведчука на пленных бойцов ВСУ.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

Автор: Елена Федорова, Куратор: Александр Артамонов
Темы россия госдума украина виктор медведчук владимир зеленский
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