Глава Новоселицкого МО (Ставропольский край) Олег Безменов в своём Telegram-канале сообщил о гибели разведчика-сапера группы специального назначения, младшего сержанта, жителя села Журавского Селиванова Максима Сергеевича.
Сержант погиб в ходе спецоперации РФ на Украине. Глава округа подчеркнул, что Максим Селиванов с честью исполнил свой воинский долг, проявил мужество и до конца остался верен присяге.
"От имени жителей нашего округа, себя лично, выражаю искренние слова соболезнования близким и родным. Мы скорбим вместе с вами и всегда будем чтить подвиг российских воинов — защитников мира и будущего".
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