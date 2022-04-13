Разведчик-сапер из Ставрополья погиб в ходе спецоперации РФ на Украине

Глава Новоселицкого МО (Ставропольский край) Олег Безменов в своём Telegram-канале сообщил о гибели разведчика-сапера группы специального назначения, младшего сержанта, жителя села Журавского Селиванова Максима Сергеевича.

Сержант погиб в ходе спецоперации РФ на Украине. Глава округа подчеркнул, что Максим Селиванов с честью исполнил свой воинский долг, проявил мужество и до конца остался верен присяге.