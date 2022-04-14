В ЛНР бойцы ВСУ обстреляли из миномётов колонну авто с беженцами

В Луганской народной республике бойцы ВСУ пытались остановить колонну автомобилей, которые перевозили беженцев и открыли огонь по мирным людям с миномётов и автоматов.

В результате нападения двое человек погибли, трое беженцев получили ранения.

"В результате миномётного и обстрела из автоматов погибли два человека, ещё трое получили ранения различной степени тяжести", — цитирует сообщение Генпрокуратуры ЛНР Луганскинформцентр.

Обстрел произошёл 13 апреля в Харьковской области. Согласно информации, колонна автомобилей вывозила людей из ЛНР на территорию Украины. По факту происшествия возбудили уголовное дело.